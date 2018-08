Du cannabis récréatif bientôt produit dans la région?

La Pocatière ou Sainte-Louise pourrait bientôt accueillir la première entreprise de production de cannabis récréatif de la région. SolsticeMed inc. étudie actuellement deux sites, un dans chacune des municipalités, pour y implanter son usine de production et de transformation qui pourrait voir le jour aussi tôt qu’en 2019.

Composée d’un seul actionnaire, SolsticeMed inc. se veut d’abord un projet local qui doit impliquer au maximum des partenaires de la région. À titre d’exemple, le promoteur mentionnait avoir sollicité l’expertise de Biopterre afin de développer de bonnes pratiques de production et d’assurance qualité. Toutefois, l’entreprise doit avant tout obtenir sa licence de production. Une démarche qui n’est pas gagnée d’avance. « La demande de permis est fastidieuse et complexe. Il faut répondre à tous les articles de la loi et il doit y en avoir plus de 400 », de s’exclamer le promoteur.

Si elle obtient sa licence des instances fédérales, l’entreprise SolsticeMed prévoit lancer une microproduction d’environ 600 kilos de cannabis par année, à La Pocatière ou Sainte-Louise, où deux sites sont actuellement à l’étude par le promoteur. « Nous avons ciblé un endroit à Sainte-Louise, en zone agricole, et à La Pocatière, dans une zone industrielle. Les deux endroits ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous n’avons pas encore arrêté notre choix », a-t-il expliqué.

Néanmoins, la Ville de La Pocatière a tout de même pris les devants le 7 août dernier en adoptant une résolution demandant à la MRC de Kamouraska d’apporter des modifications à son schéma d’aménagement pour permettre l’installation d’entreprises productrices de cannabis dans un parc industriel ou à l’intérieur du périmètre urbain. À Sainte-Louise, le même soir, une consultation publique a été tenue et le promoteur a pu y faire la présentation de son projet et répondre aux questions des citoyens et des élus municipaux présents. « C’est important de sensibiliser les gens et qu’ils comprennent que les règles sont très strictes et que la production sera extrêmement encadrée, de la semence jusqu’à la vente », a-t-il indiqué.

En premier lieu, SolsticeMed compte produire du cannabis récréatif qui sera vendu exclusivement à la Société québécoise du cannabis. Toutefois, l’entreprise n’exclut pas développer un volet cannabis médical dans le futur, si elle dispose des fonds nécessaires en ce sens. Si tout va bien, l’entreprise souhaiterait débuter ses activités au plus tôt au printemps 2019, ou de façon plus réaliste à l’automne 2019.