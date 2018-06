La ZEC Chapais accueille plus de 20 pêcheurs en herbe

Le lac du Président de la Zec Chapais accueillait ce samedi, sous un soleil radieux, une vingtaine de pêcheurs en herbe accompagnés de leurs parents afin de souligner la Journée de la relève. Cette activité s’est déroulée cette année dans le cadre de la Fête de la pêche, un événement célébré partout au Québec cette fin de semaine. Dès 9h30, les jeunes ont eu droit à un cours d’initiation théorique, suivi d’une véritable partie de pêche sur le lac du Président. Rappelons que la formation Pêche en herbe vise à initier des jeunes à la pratique de la pêche sportive. Cette formation leur a permis d’en savoir plus sur la biologie et l’habitat du poisson, ainsi que la réglementation et les saines pratiques de la pêche. En connaissant mieux le mode de vie des poissons et la réglementation associée, les pêcheurs peuvent contribuer à leur conservation et ainsi assurer la pérennité de cette précieuse ressource. Après la formation, les jeunes ont obtenu un permis de pêche qui sera effectif jusqu’à leurs 18 ans, ainsi qu’une canne à pêche pour débutant.