Zachary Richard bientôt à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Dans sa tournée, Zachary Richard est accompagné de sa guitare, de son harmonica, de son accordéon, ainsi que de son fidèle musicien, Francis Covan, violoniste et accordéoniste.

Connu pour son humour et ses anecdotes louisianaises, il dévoile ses nouvelles chansons empreintes de sonorités cajuns et fera redécouvrir ses plus grands succès le samedi 4 mai prochain 20 h à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny.

En toute intimité, il se livre généreusement afin de raconter la Louisiane entre ses compositions en français et en anglais, qu’il entremêle tout au long du spectacle. Vous entendrez avec plaisir les succès dont vous connaissez les paroles par cœur, comme L’arbre est dans ses feuilles et Travailler, c’est trop dur.

De belles retrouvailles prévues entre l’artiste louisianais et son public québécois à ne pas manquer. Billets en vente au www.adls.ca, par téléphone au 1 866 641-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.