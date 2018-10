Yvon Soucy se réjouit de la nomination de Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le préfet de la MRC de Kamouraska et vice-président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Yvon Soucy, s’est réjoui de la nomination de la députée Marie-Eve Proulx à titre de ministre déléguée au Développement économique régional et de ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Selon lui, cette nouvelle laisse présager des jours heureux pour les régions du Québec.

À titre de vice-président de la FQM, Yvon Soucy ne pouvait que se réjouir de voir que le premier ministre François Legault avait décidé de porter une attention particulière aux régions du Québec. « On l’avait rencontré plusieurs fois durant la campagne. On lui avait fait savoir nos besoins. Chaque fois il s’est montré très sensible à nos revendications », a-t-il mentionné.

Néanmoins, la FQM ne réclamait pourtant rien de moins qu’un ministère des Régions qui aurait permis de mieux faire entendre la voix de celles-ci auprès du gouvernement à Québec. À défaut de voir leur souhait exhausser, Yvon Soucy croit que le gouvernement aura une écoute attentive sur les dossiers clés concernant les régions. « C’est les régions qui ont élu le gouvernement et M. Legault semble l’avoir considéré en offrant le ministère des Affaires municipales à la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, et le développement économique régional à Marie-Eve Proulx. »

À titre de préfet, Yvon Soucy croit tout de même que la nomination de Marie-Eve Proulx est une bonne nouvelle pour sa MRC et tout le comté de Côte-du-Sud. « Norbert Morin a bien fait avancer nos dossiers quand il était député, mais pour avoir connu l’époque avec un député-ministre dans le comté (NDLR : Claude Béchard dans Kamouraska-Témiscouata), je sais que les dossiers cheminent différemment », a-t-il déclaré.