Les yeux de la mer de Mario Cyr à la Salle André-Gagnon de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins présentent l’un des plus grands spécialistes au monde de la prise de vue sous l’eau, Mario Cyr le vendredi 22 mars à 20 h.

Le créneau privilégié de Mario Cyr : la plongée en eaux glacées. Avec plus de 12 000 plongées à son actif réalisées dans 57 pays, il a plongé dans toutes les conditions et à toutes les profondeurs, allant à la rencontre exceptionnelle des ours polaires, des morses, des requins blancs, pour ne nommer que ceux-là.

Mario Cyr est un plongeur-photo exceptionnel, parmi les seuls qui sont parvenus à explorer les fonds de l’Arctique et l’Antarctique qu’il a exploré plus d’une trentaine de fois. Cet ancien membre d’équipage du commandant Cousteau est reconnu à travers le monde pour ses images uniques qu’on peut voir dans les productions à grand déploiement de Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et Disney. Il a d’ailleurs contribué aux scènes les plus spectaculaires du célèbre film Océans, réalisé par Jacques Perrin, qui a remporté le César du meilleur documentaire. Ce natif des Îles-de-la-Madeleine a fait reculer les frontières du possible plusieurs fois au cours de sa carrière.

Mario Cyr est emballé par cette nouvelle expérience : « Lors de ces spectacles-conférences, je vais présenter des images immersives exceptionnelles où le public ira visiter les fonds marins et faire connaissance avec la faune qui l’habite. Au-delà du spectacle, je vais aussi traiter de grands enjeux pour l’avenir de notre planète et expliquer comment les animaux s’adaptent aux changements climatiques qui s’en viennent. »

Californie

En collaboration avec Voyage La Pocatière, la Salle André-Gagnon proposera également Fascinante Californie avec Les Grands Explorateurs, le dimanche 24 mars à 16 h

Avec son bagage culturel iconique, la Californie demeure l’un des territoires emblématiques sur lesquels ont pris racine les fondements du rêve américain.

Toulousain d’origine, Éric Courtade, voyageur invétéré, a depuis toujours le désir de partager sa passion de l’image avec le plus grand nombre de gens. Sa philosophie? Réussir sa vie et non dans la vie. Depuis plus de trente ans, il filme et photographie le vaste territoire américain, de long en large, du nord au sud.

