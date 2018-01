Vues dans la tête de Francis Leclerc

Crédit photo : Les Films Séville

Le réalisateur Francis Leclerc sera la tête d’affiche du festival du film de Rivière-du-Loup, Vues dans la tête de qui se tiendra du 8 au 11 février prochain.

On pourra entre autres voir en programme double ses deux premiers longs métrages Mémoires affectives et Une jeune fille à la fenêtre, de même que son tout récent Pieds nus dans l’aube, une chronique familiale adaptée du roman de son père, Félix Leclerc.

Francis Leclerc sera accompagné de plusieurs membres de son clan professionnel et d’amis : la comédienne Laurence Leboeuf, le scénariste Éric K. Boulianne, la monteuse Isabelle Malenfant, la documentariste Julie Lambert et l’actrice, auteure et réalisatrice, Larissa Corriveau. Ces créateurs prendront part à des discussions et formations.

Ce festival sera l’occasion d’assister à la projection d’une dizaine de films choisis comme le veut la formule du festival par le parrain de l’événement. Aux films mentionnés plus hauts ajoutons la comédie Prank, le film de science-fiction Turbo Kid et le documentaire Un film de chasse de filles.

Il y aura aussi une classe de maître sur les plaisirs et défis de la coscénarisation animée par la journaliste culturelle au Devoir, Manon Dumais, et une table ronde dont le thème sera Télé, cinéma ou nouveaux médias ?

Pour connaître les détails de la programmation et les horaires des projections, on peut se procurer le programme, visiter le site www.vuesrdl.com ou s’abonner aux pages Facebook, Twitter et Instagram. Deux forfaits sont disponibles, un pour l’ensemble des activités et un pour les films.