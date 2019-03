Voyageurs engagés en quête de financement

Crédit photo : Maxime Paradis

David Sanchez de L’Islet et sa conjointe Roxanne Régimbald de Mascouche, qui projettent réaliser un voyage sur le pouce sur deux ans jusqu’à la Terre de Feu au Chili, sont actuellement à la recherche de fonds pour financer l’achat de matériel de production vidéo. Celui-ci doit servir à effectuer le tournage d’un documentaire témoignant de leur quête d’initiatives sociales et environnementales positives aux quatre coins du continent américain.

Pour ce faire, une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme web Ulule. L’objectif est de 5000 $ et déjà une trentaine de personnes ont contribué à hauteur de plus de 1500 $. La campagne doit prendre fin avec le départ de David et Roxanne pour leur grande virée, le 29 avril prochain.