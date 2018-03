Vol à Saint-Aubert

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les policiers de la MRC de L’Islet ont été appelés à se rendre sur la route 204 à Saint-Aubert vers 2 h du matin le 17 mars, pour une introduction par effraction et un vol survenus dans une résidence privée.

Sur les lieux, ils ont constaté qu’une fenêtre du sous-sol avait été enlevée. Il y avait également des traces de pas dans la neige, ainsi que divers objets éparpillés à l’extérieur.

Un mandat de perquisition a été obtenu et deux individus furent arrêtés relativement à ce vol. Une perquisition fut effectuée peu après dans une résidence et les objets volés furent retrouvés. Un seul individu serait impliqué dans ce vol. Il a été libéré par voie de sommation et le dossier sera soumis au procureur de la Couronne.