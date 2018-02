Vol à la Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La Sûreté du Québec confirme qu’un vol d’argent a été perpétré à la Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli samedi après-midi. L’entreprise a d’ailleurs fait part de cet incident sur sa page Facebook.

Selon les responsables de la page Facebook du magasin, les deux hommes, dont un aurait le teint plus foncé et l’autre porterait la barbe, auraient demandé à changer de grosses coupures en argent. « Ils travaillent ensemble. Ils ont fait deux caisses en même temps. Ils s’efforcent de parler avec un accent et refusent les coupures de 20 $ après les avoir pris dans leurs mains. Ils demandent à ravoir leurs grosses coupures et c’est là qu’il manque des 20 $ », écrit-on. En rendant l’histoire publique, la Coop souhaitait éviter que les malfaiteurs réalisent le même scénario dans un autre commerce de la région.

La Sûreté du Québec confirme le larcin, mais pas les détails qui sont sous enquête.