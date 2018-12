Et voilà! Une alternative meilleur marché aux immersions anglaises

Crédit photo : Maxime Paradis

Oubliez les Berlitz, Duolingo ou 254-6011 de ce monde. Pour aussi peu que 240 $, Rusty Gagnon, enseignant en anglais à l’École polyvalente de La Pocatière, estime avoir développé une nouvelle méthode d’apprentissage de la langue de Shakespeare tout aussi efficace qu’une immersion à l’étranger, en étudiant seulement 15 à 20 minutes par jour.

Cette méthode d’apprentissage novatrice, Rusty Gagnon avoue y avoir consacré plus de 2500 h pour la développer. Elle a été colligée à l’intérieur d’un livre d’apprentissage et d’un livre audio vendus en combo. Elle est le fruit, notamment, d’une auto-analyse de ses propres techniques d’enseignement auprès de ses élèves. « J’ai analysé toutes les méthodes que je connais et les différentes façons d’enseigner. J’en suis venu à la conclusion que trop d’anglais était montré et que ce n’était pas toujours fait dans le bon ordre », a-t-il mentionné.

« J’ai analysé toutes les méthodes que je connais et les différentes façons d’enseigner. J’en suis venu à la conclusion que trop d’anglais était montré et que ce n’était pas toujours fait dans le bon ordre. » – Rusty Gagnon

Toutefois, s’il reconnaît qu’il ne peut utiliser sa technique dans le cadre d’un programme d’enseignement traditionnel de l’anglais à l’école, il croit tout de même que sa méthode a le mérite de se distinguer de toutes celles actuellement proposées sur le marché et qui font appel à un apprentissage en solitaire. Il va jusqu’à dire qu’elle est tout aussi efficace qu’une immersion anglaise ou des cours particuliers dans une école de langues secondes, car son expérience lui dicte que personne ne revient réellement bilingue de ce type de formation, mais seulement « fonctionnel » en anglais.

Pour développer une approche tout aussi efficace et moins coûteuse, Rusty Gagnon dit s’être appuyé sur sa vision de professeur d’échecs depuis 20 ans. Selon lui, c’est ce qui lui permet aujourd’hui de proposer une méthode d’apprentissage différente. « J’ai non seulement synthétisé toutes les notions essentielles pour avoir un bon anglais fonctionnel et laissé tomber ce qui n’est pas nécessaire, mais je montre également des méthodes de rétention pour que l’élève puisse utiliser sa mémoire de façon optimale », explique-t-il.

Selon lui, tous ceux qui auraient fait l’acquisition du combo livre audio et livre d’apprentissage depuis qu’ils ont été lancés à l’été 2017 sont unanimes. Sa méthode fonctionnerait à merveille. En peu de temps, ils consolideraient leurs bases en anglais et deviendraient fonctionnels de façon permanente.

D’ailleurs, c’est ce qui lui fait dire que sa technique serait une bonne alternative aux grosses entreprises de la région qui payent parfois des cours d’anglais à leurs employés afin qu’ils soient fonctionnels pour les besoins de leur travail. « Il y a un besoin de ce côté-là et je compte bien faire connaître mon produit auprès d’eux prochainement », a-t-il ajouté.

Pour en savoir davantage sur la méthode « Et Voilà! » de Rusty Gagnon, rendez-vous sur son site internet etvoilaenr.com ou sur la page Facebook Et Voilà enr.