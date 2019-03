LE VIVOIR dévoile les artistes qui occuperont ses ateliers

Crédit photo : Courtoisie

LE VIVOIR, ce nouveau projet prenant place sur les lieux de l’ancien Vivoir Moderne à Saint-Jean-Port-Joli, a récemment révélé les artistes qui occuperont son premier étage.

Parmi les intéressés, le comité de sélection du VIVOIR a choisi six artistes aux styles et aux médiums variés, dont le sculpteur reconnu André-Médard Bourgault. La première artiste présentée fut Judith Dubord, qui façonne le verre et la céramique. Son annonce a été suivie de celle de Christian Michaud, un sculpteur sur bois spécialisé dans les sculptures murales et autoportantes. Puis, c’est Véronique Palin Vernier, une artiste travaillant le cuir, qui fut mentionnée. LE VIVOIR dévoila ensuite la présence d’André-Médard Bourgault, fils de Médard Bourgault, précurseur du dynamisme artistique de Saint-Jean-Port-Joli. Le groupe fut complété par Chantale Bouchard, pratiquant gravure et linogravure, et Dominique Beaupré St-Pierre, une artiste qui incorpore le verre à ses oeuvres vivantes.

Les ateliers seront accessibles aux visiteurs grâce à des murs partiellement vitrés s’ouvrant sur une allée centrale. LE VIVOIR souhaite ainsi donner accès à des savoir-faire multiples, parfois ancestraux, tout en permettant l’échange avec les artisans. Le travail de plusieurs dizaines de créateurs sera également mis en lumière au sein d’une vaste boutique-galerie (à l’étage) et d’un site web permettant l’achat en ligne, tous deux dédiés aux oeuvres québécoises, faites à la main.

Rappelons que l’ouverture du VIVOIR, un projet dédié à la mise en valeur de l’art et des métiers d’art québécois, est prévue pour juin 2019. En plus des ateliers d’artistes et de la vaste boutique-galerie, le lieu sera incubateur de formations et de performances artistiques de tout genre. Il promet une expérience incomparable, tant pour les habitants de la région que pour les visiteurs et amateurs d’art.

Quatre des six artistes étaient présents au VIVOIR en compagnie des investigatrices du projet.