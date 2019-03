Vitrine culturelle : la présidence d’honneur à Marie-Chloé Duval

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous la présidence d’honneur de l’artiste-peintre Marie-Chloé Duval que se tiendra la deuxième édition de la Vitrine culturelle, événement mis de l’avant par la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup de concert avec les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Prévu le 5 avril prochain à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, cet événement – qui prend la forme d’un salon – vise à rassembler le milieu scolaire et le monde culturel dans un lieu commun pour favoriser le partage et le réseautage.

De fait, les directions d’école, les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien auront l’opportunité de rencontrer et de tisser des liens avec des artistes et des organismes de notre région, du Bas-Saint-Laurent, et découvrir leur offre d’activités et d’ateliers.

Pour Marie-Chloé Duval qui a fait ses études primaires et secondaires à la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, soit plus précisément à l’École Monseigneur-Boucher, puis à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, la Vitrine culturelle revêt une importance toute particulière.

« L’idée d’inviter des artistes à venir dans les écoles pour parler de leur métier, de leur démarche artistique, des joies et des craintes qui les habitent, des défis qu’ils ont dû relever, est, tout simplement, géniale. Comme moi, quand j’étais sur les bancs d’école, il y a sûrement des jeunes qui aimeraient mener une carrière artistique, mais qui ne savent pas comment s’y prendre. Tout au long de mon parcours scolaire, qui m’a mené à des études universitaires en criminologie, je ne pensais pas devenir artiste-peintre et surtout pas d’en faire une profession. Sans aucun doute, la passion a été l’élément déclencheur. Et si l’on désire que cela continue, il faut choisir, choisir de nouveau, chaque jour, et ce, même quand c’est difficile. Il faut travailler dur. Il faut une bonne dose de confiance. Il faut avoir une vision et surtout des modèles autour de soi. »

La jeune femme connaît bien le milieu de l’éducation. Elle a donné des ateliers dans des classes de notre région, au Québec et, plus récemment, au Nunavik. Bientôt, l’Europe s’ouvrira à elle. Madame Duval s’envolera pour la France du 30 mars au 6 avril prochain afin de participer à une mission réservée à de jeunes entrepreneurs désireux d’aller à la conquête de nouveaux marchés. Dans le cadre de cette mission organisée par le Réseau M et la Fondation de l’entrepreneurship, elle sera accompagnée d’une douzaine d’entrepreneurs issus de différents secteurs d’activités.

Cette mission ne l’empêchera pas pour autant d’être présente à la Vitrine culturelle.

« D’être choisie pour cette mission est une opportunité incroyable que je ne pouvais laisser passer. Je serai présente à l’École secondaire de Rivière-du-Loup par visioconférence. Je remercie le comité culturel pour son ouverture et pour sa compréhension. Il me donne l’occasion de promouvoir la culture et les arts dans notre belle et grande région, tout en me permettant d’évoluer comme artiste et entrepreneure sur le plan international. Bientôt, seront diffusées, dans les réseaux sociaux de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et de ses différents partenaires, des capsules vidéo en lien avec la Vitrine culturelle. J’aurai l’honneur de pouvoir m’adresser aux agents culturels et aux élèves. »

Les personnes intéressées à s’inscrire à la deuxième édition de la Vitrine culturelle sont invitées à communiquer avec Jeanne Maguire, au 418 492-1660, poste 242 (pour la MRC de Kamouraska) et avec Mélanie Milot, au 418 867-2485, poste 240 (pour la MRC de Rivière-du-Loup). Ils peuvent aussi se rendre sur le tout nouveau site Web de cet événement annuel à l’adresse suivante : vitrineculturellekamloup.org.