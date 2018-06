Une visite du Parlement pour les élus des municipalités de la circonscription

Crédit photo : Courtoisie

Les 24 et 25 mai derniers a eu lieu la mission de découverte du palier gouvernemental fédéral à Ottawa à l’intention des élus municipaux du comté. À l’invitation du député et président du Caucus du Québec du Parti conservateur, Bernard Généreux, plus de 40 élus de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, des accompagnateurs et des représentants de la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) y ont participé.

Le jeudi 24 mai a été marqué par la visite de Rideau Hall, la résidence de Son Excellence la très honorable Julie Payette gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Plus tard, les collègues Pierre Poilièvre, critique de l’Opposition officielle en matière des finances, Michael Chong, ministre du cabinet fantôme responsable de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires urbaines et le député Jacques Gourde se sont joints au groupe. En soirée, les participants ont pu se rendre au Parlement puisque des travaux exceptionnels avaient lieu en cette fin de session mouvementée au sujet des immigrants illégaux. « C’était une opportunité incroyable de faire découvrir, directement sur le terrain, notre travail dans un dossier en particulier, soit l’immigration », déclare Bernard Généreux.

Le vendredi 25 mai à l’édifice Wellington, où le député a ses bureaux sur la Colline à Ottawa, les élus ont eu droit à une formation portant sur le Fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) donnée par Rachel Deslauriers, gestionnaire rayonnement des programmes, communication et marketing, Sébastien Hamel, directeur exécutif des programmes et Patrick Costigan, conseiller, Sensibilisation et mobilisation (Québec), politiques et affaires publiques. Puis, Francis Lévesque, adjoint parlementaire de M. Généreux, a présenté les principaux changements en ce qui a trait aux modifications des investissements fédéraux en infrastructure. Par la suite, le groupe a passé les multiples guérites de surveillance pour enfin assister à la période des questions. C’est un événement qui sera de plus en plus rare au cours de la prochaine décennie, puisque l’édifice du Centre, où se trouvent présentement la Chambre des communes et le Sénat, fera l’objet de rénovations restreignant l’accès aux groupes en raison de la relocalisation. M. Généreux a alors pris la parole pour saluer ses invités et poser une question corrosive au sujet de l’inaction du gouvernement face à la problématique des quais de Kamouraska et Rivière-Ouelle. Ensuite, les participants ont parcouru le bâtiment historique incendié en 1916, d’où subsiste seulement la mythique bibliothèque. Le député Gérard Deltell, critique de la gestion du Conseil du Trésor, est alors allé à leur rencontre.

« Ayant été maire, j’ai cette sensibilité envers l’importance de la communication entre les différentes instances gouvernementales, mais aussi à travers la circonscription. Pour moi, il est essentiel que l’on puisse partager notre savoir-faire », de conclure M. Généreux.