Visite du nouvel évêque

Crédit photo : Courtoisie

Mgr Pierre Goudreault désire rencontrer les baptisés de tout le diocèse. Des rencontres ont déjà eu lieu dans les deux autres Unités, de l’Est et de l’Ouest.

Trois rencontres sont prévues dans l’Unité Missionnaire du Centre : lundi 4 juin à 19 h au Centre municipal de Saint-Eugène, mardi 5 juin à 19 h au Centre Robert Côté de Saint-Pascal et jeudi 7 juin à 19 h à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Vous êtes tous cordialement invités à venir rencontrer notre évêque, faire sa connaissance et lui parler de notre beau coin de pays. Les objectifs de la rencontre sont d’accueillir Mgr Pierre et de se donner un temps pour nous connaître mutuellement. La rencontre vise aussi à mieux connaître les membres de l’équipe de l’Unité Missionnaire du Centre, présenter à notre évêque les secteurs de notre Unité et approfondir le message de la lettre missionnaire intitulée « Proclamer partout l’Évangile ». D’ailleurs, nous vous invitons à lire la lettre missionnaire que Mgr Pierre a écrite et à l’apporter à la rencontre. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous en procurer une copie auprès du secrétariat de votre fabrique. Des copies seront à votre disposition à l’arrivée.