Virginie Fortin en spectacle à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Les 16 et 17 mars, le public de la Côte-du-Sud aura l’occasion d’assister à deux spectacles encensés tant par la critique que le public. Découvrez l’humoriste Virginie Fortin et la pièce de théâtre L’Art de la chute.

Les planètes sont alignées pour Virginie Fortin, qui est à la fois humoriste, comédienne et animatrice. Celle que l’on voit notamment dans la série TROP à Radio-Canada et à la barre de l’émission L’heure est grave à Télé-Québec est aussi en tournée avec son premier one woman show. Venez rire avec cette humoriste unique le samedi 16 mars 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Aussi, ficelée autour d’événements historiques, L’Art de la chute constitue une fascinante incursion dans le monde du marché de l’art. Ne ratez pas la dernière représentation le dimanche 17 mars 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Billets en vente au www.adls.ca, par téléphone au 418 241-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.