Vincent Lévesque reçoit le trophée Phénix

Crédit photo : Courtoisie

Lors d’un souper-bénéfice en vue de recueillir des fonds pour le programme football, Vincent Lévesque, un jeune athlète qui fait partie du Rouge et Or de l’Université Laval, s’est vu remettre le trophée Phénix de l’École polyvalente La Pocatière.

Il devient ainsi le premier récipiendaire de ce trophée qui vise à reconnaître une ou un ancien élève qui s’est démarqué par sa persévérance et par son accomplissement à titre d’athlète de haut niveau. Cette reconnaissance lui a été remise par M. Yvan Tardif, aujourd’hui retraité, mais qui a été successivement directeur de l’École polyvalente La Pocatière, fondateur et entraîneur de l’équipe de football de cette école secondaire, et directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

La directrice de l’École polyvalente La Pocatière, Mme Caroline Dufour, a profité de la tribune qui lui était offerte pour souligner l’implication de M. Tardif dans le développement du programme football des Phénix au cours des 20 dernières années. Ce dernier a été chaleureusement applaudi par les quelque 200 convives présents à la soirée reconnaissance.

Le parcours de Vincent – qui étudie actuellement en marketing et en finance à l’Université Laval – a de quoi impressionner tant sur le plan individuel que collectif.

Gentilhomme réservé qui est reconnu pour son esprit d’équipe, Vincent est toujours resté attaché à son école secondaire. C’est avec empressement qu’il a accepté de participer à l’activité de financement, apportant dans ses bagages la coupe Vanier, coupe que le Rouge et Or de l’Université Laval a remportée en novembre dernier. « Je tiens à remercier mes professeurs, les membres du personnel, les coachs. Toutes ces personnes ont eu un impact majeur sur mon développement comme étudiant athlète. Je terminerai en donnant un conseil aux jeunes athlètes qui sont présents ici : faites preuve d’attitude autant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain. Cela implique d’être une bonne personne, de se forcer à l’école, d’avoir de bonnes notes, d’être un bon coéquipier et un bon adversaire », a-t-il déclaré.

Pour la prochaine saison, Vincent aura l’opportunité d’être de l’alignement partant à la défensive du Rouge et Or qui aspire à une 11e coupe Vanier. S’il continue à progresser, ses entraîneurs actuels et passés ont indiqué qu’ils ne seraient nullement surpris de le voir joindre la Ligue canadienne de football comme demi défensif, position qu’il occupe depuis qu’il joue dans les rangs universitaires.