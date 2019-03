Vincent Bérubé, nouveau président de la Chambre de commerce

Crédit photo : Courtoisie

À l’occasion de son assemblée générale annuelle, tenue au Club de golf de St-Pacôme le 26 mars, les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet ont élu le conseil d’administration 2019-2020. Les administrateurs ont choisi M. Vincent Bérubé pour remplacer le président sortant, M. Robin Brisebois.

M. Bérubé, qui débute sa troisième année comme administrateur à la Chambre de commerce, a tenu à remercier les membres de leur confiance et a expliqué que même s’il prône la continuité, il souhaite quand même faire avancer la Chambre. Il explique que ses objectifs premiers seront d’améliorer la mobilisation des commerçants et d’ajouter des avantages supplémentaires pour les membres.

Au niveau financier, la vérificatrice, Mme Carolyne Thériault de la firme Mallette inc., a déposé les états financiers et a annoncé que l’organisme avait presque atteint son objectif d’effacer le déficit accumulé de l’an dernier. Fondée en 1959, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est un regroupement de gens d’affaires qui représente plus de 340 membres provenant de tous les secteurs économiques du territoire de Kamouraska et de L’Islet.