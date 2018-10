La Ville de La Pocatière décore ses pompiers

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière a procédé à la remise de différentes distinctions à plus d’une trentaine de pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière.

C’est en présence des pompiers du Service et des représentants des quatre conseils municipaux, membres du Service intermunicipal, soit les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime d’Ixworth, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de la Ville de La Pocatière que les pompiers ont reçu certificats, barrettes et médailles.

Une quinzaine de pompiers ont reçu les certificats de l’École nationale des pompiers pour des formations concernant les matières dangereuses, la désincarcération ou encore l’autosauvetage.

Messieurs Hugo Bélanger, Richard Boucher, Stéphane D’Amours, Tommy Dionne, Albert Dubé, Benoît Michaud et Nicolas Saint-Amand ont reçu la barrette soulignant leurs 5 années de service. Trois pompiers cumulent quant à eux 10 années au sein de la brigade, soit, messieurs Normand Hudon, Mike Langlais et Claude Paradis.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière a la chance d’avoir dans ses rangs des pompiers qui comptent 15 ans d’expérience, messieurs Carl Bossé, Pierre-André Leclerc, Sylvain Pelletier et Éric Thibault ont donc reçu la barrette indiquant cet important événement.

Finalement, messieurs Nicolas Castonguay et Patrick Lemieux ont reçu la médaille des pompiers pour services distingués. Cette médaille est remise aux membres d’un service d’incendie canadien qui ont cumulé 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions qui comportent des risques potentiels.