La Ville de La Pocatière à la recherche de citoyens engagés

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière amorce les démarches pour la réalisation du programme Municipalité amie des aînés (MADA). Par cette implication, la Ville s’engage à réaliser le plan d’action résultant des consultations et du travail du comité de la future politique MADA et familiale.

Les membres du conseil municipal ont déterminé qu’il serait effectivement judicieux de profiter de cette implication citoyenne pour actualiser la Politique familiale de la Ville de La Pocatière et ainsi revoir les mesures et les interventions municipales destinées aux familles. Les gens intéressés à s’impliquer dans cette démarche peuvent communiquer avec Émélie Lapierre, chargée de projet pour le programme Municipalité amie des aînés (MADA) et pour la Politique familiale au 418 856-3394, poste 1203 ou à l’adresse courriel emelielapierre@lapocatiere.ca.