Un vignoble ouvre ses portes à Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Le Vignoble Amouraska ouvre ses portes à la fin du mois de juillet. Il est situé à l’emplacement de l’ancien vignoble La Marée montante sur le rang Saint-Charles à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Kathy Dickner et Serge Lavoie de Saint-Antonin s’intéressaient à développer un projet dans le domaine agricole. « On a trouvé le vignoble à vendre et on a décidé d’aller de l’avant », dit Kathy Dickner.

Le projet a duré environ trois ans. Leur patience a porté fruit, car ils ont pu faire l’acquisition du vignoble en novembre dernier. Ils ont développé également une dizaine de produits : vins, vins à base de petits fruits, crèmes et liqueurs. Ils proposent une boutique-bistro pour consommation sur place. D’autres produits de la région seront aussi proposés.

« Nous suivons des cours et avons beaucoup d’aide pour la fabrication des vins. C’est un domaine complexe, mais où les gens sont vraiment ouverts à partager leurs connaissances », souligne la copropriétaire exploitante.

Leur arrivée dans le paysage du tourisme kamouraskois a été très bien accueillie, ajoute-t-elle.

Le Vignoble Amouraska ouvrira ses portes au moins jusqu’à la mi-octobre et le projet évoluera au fil des prochains mois et années.