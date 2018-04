Le Vignoble du faubourg présente sa cuvée 2017

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Vignoble du faubourg présentait sa cuvée 2017, dimanche dernier, lors d’une activité dégustation sur invitation.

« Le but de l’opération est de faire découvrir les nouveaux produits à nos restaurateurs et nos épiciers », d’indiquer Marie-Noëlle Vaillancourt. Au total, huit produits ont fait l’objet de la dégustation, dont un vin blanc, un rosé, deux vins rouges et un nouveau moût de pomme et raisin sans alcool. « C’est notre meilleure cuvée à vie, selon notre conseiller en vin. La température, l’été dernier, nous a vraiment aidée et nos vignes approchent les 20 ans, donc elles sont beaucoup plus matures. C’est meilleur pour le vin », d’ajouter Marie-Noëlle.

Tous les produits présentés lors de cette journée sont disponibles au comptoir dégustation du Vignoble, qui ouvrira du 15 mai au 15 octobre, ainsi que dans plusieurs autres supermarchés et boutiques de la région.