Viens vivre le Bas-Saint-Laurent à Montréal : un réseautage réussi

Crédit photo : Courtoisie Maison des régions

Une délégation du Bas-Saint-Laurent était présente à Montréal à l’occasion d’une soirée de réseautage à la Maison des régions. L’événement, tenu en marge du Salon de l’emploi et de la vie en région qui se tient à Montréal, a fait salle comble et aura permis aux Montréalais intéressés de vivre une incursion typiquement bas-laurentienne.

La présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Mme Guylaine Sirois, se dit très satisfaite des échanges réalisés avec les participants. « Par cet événement, on voulait se rendre à la rencontre des gens intéressés par le Bas-Saint-Laurent sans qu’ils aient à se déplacer. Nous avons pu montrer que la région offre plus qu’un espace de nature et de qualité de vie, mais aussi des opportunités d’affaires, des emplois intéressants et des services de proximité de grande qualité. Ce réseautage a permis de créer des ponts, de susciter un intérêt chez des gens ».

Au cours de l’événement qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse, plus d’une centaine de Montréalais ont ainsi pu entendre des témoignages de Bas-Laurentiens et échanger avec eux, tout en s’informant sur les possibilités d’emploi diversifiées.