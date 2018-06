Des victoires pour le CHOX-FM de La Pocatière

Au baseball sénior, le CHOX-FM de La Pocatière a remporté deux victoires en fin de semaine, l’équipe a gagné 11 à 6 face à Matane, puis 9 à 2 sur le Shaker de Rimouski.

Lors du match contre Matane, après avoir pris les devants 5 à 4 après deux manches de jeu, le CHOX-FM de La Pocatière a distancé le Bar La Mansarde de Matane en marquant six points dans les manches 4, 5 et 6 pour enregistrer un gain de 11 à 6. La cinquième manche a fait mal aux locaux puisque le CHOX-FM a marqué deux de ses trois points sur des mauvais lancers. Les lanceurs des deux équipes ont fait preuve de générosité en donnant 19 buts sur balles. En soirée, le CHOX-FM a marqué six points dont trois trois mérités sur six coups sûrs en cinquième manche pour augmenter son avance de 2 à 8 à 1 et avoir le dessus sur le Shaker de Rimouski au compte de 9 à 1, devant près d’une centaine de personnes. Alexandre Laflamme avec un double a produit deux points lors de cette manche. La défensive du Shaker a connu un match difficile en commettant six erreurs qui ont résulté en cinq points pour La Pocatière. Jason Blais a enregistré sa troisième victoire de la saison contre un revers seulement. Mathieu Gobeil a essuyé la défaite, une troisième cette année en quatre décisions. Jérémy Beaulieu a complété une très bonne journée de travail avec trois autres coups sûrs et deux points produits. Le CHOX-FM file le parfait bonheur au premier rang de la division ouest avec une séquence de quatre gains consécutifs.

Le prochain match a lieu vendredi contre Rivière-du-Loup.