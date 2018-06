Victoire pour La Pocatièr

Crédit photo : Véronique Dionne

Rémi Lévesque a frappé un double et un grand chelem mercredi en deuxième manche pour produire six points dans une poussée de 10 points et mener le CHOX-FM de La Pocatière à un gain de 11 à 4 sur le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. Michaël Lavoie et Maxime Savoie ont aussi frappé deux coups sûrs dans cette même manche lors de cette explosion de huit coups sûrs. Jimmy Durette a frappé un coup de circuit de trois points, au champ opposé, en septième manche pour les perdants. Au monticule, Martin Bossé a lancé six manches pour inscrire le gain à sa fiche. Pour Trois-Pistoles, Éric Rousseau qui était sur la butte pour un deuxième départ en sept jours, a subi le revers. Il s’agissait seulement d’une deuxième défaite cette saison pour le Construction Michaël Bérubé.