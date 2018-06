Victoire écrasante du CHOX-FM

Crédit photo : Véronique Dionne

Le CHOX-FM de La Pocatière a frappé 16 coups sûrs, profité de 17 buts sur balles et de cinq frappeurs atteints pour littéralement écraser les Braves Batitech du Témiscouata au compte de 28 à 2.

Les gagnants ont marqué des points à toutes les manches (3, 2, 10 , 5, 5 et 3). Lors de la troisième manche, les dix premiers frappeurs à se présenter à la plaque ont croisé le marbre. Le premier « out » a été entendu au deuxième tour de l’alignement au bâton (onzième frappeur) et le tour a pris fin au quatorzième. David Bouchard est 2 en 2 lors de cette manche.

Après trois manches de jeu, le premier frappeur du CHOX-FM, Anthony Beaulieu, avait fait le tour des buts une fois par manche. François Gagnon a un coup sûr en une présence officielle (malgré six présences dans le rectangle des frappeurs), quatre points marqués, trois buts sur balles et il a été atteint deux fois.