Via Rail accorde un contrat de 54 M$ à Bombardier

Crédit photo : Maxime Paradis

Via Rail Canada a accordé un contrat de 54 M$ à Bombardier Transport en vue de procéder à la modernisation de 17 voitures de train utilisée sur des lignes « long parcours » entre Toronto et Vancouver et Montréal et Halifax. La reconfiguration de ces voitures doit se réaliser à l’usine Bombardier de La Pocatière et consolider pas moins de 200 emplois au plus fort du contrat en 2019.

L’annonce a été réalisée mardi après-midi à l’usine Bombardier de La Pocatière, en présence du ministre fédéral des Transports, l’honorable Marc Garneau. Cette réfection des wagons est rendue possible grâce aux fonds fédéraux accordés à Via Rail. La société de la Couronne canadienne mentionne avoir accordé le contrat à Bombardier suite à un appel d’offres rigoureux dans lequel ne figurait aucune exigence de contenu canadien. « Via Rail étant une agence fédérale, elle doit se soumettre à tous les traités internationaux du Canada, et donc on n’a pas d’exigence de contenu canadien », de préciser le président et chef de la direction de Via Rail Canada, M. Yves Desjardins-Siciliano.

Toutefois, Via Rail n’a pas précisé combien d’entreprises au Canada et à l’international ont soumissionné pour ce contrat. Elle s’est contentée de mentionner que Bombardier avait été retenue en raison de son expertise, ce qui n’a pas manqué de réjouir le président du syndicat des employés de l’usine, M. Mario Guignard. « Ça vient démontrer que Bombardier est encore proactif et compétitif à l’échelle internationale », a-t-il déclaré.

Reconfiguration

Le contrat est le deuxième qui sera réalisé pour le compte de Via Rail à l’usine Bombardier de La Pocatière. Le dernier remonte au début des années 80, où une centaine de wagons y avaient été construits.

Cette fois-ci, ce nouveau contrat prévoit la reconfiguration de 17 voitures en acier inoxydable construites dans les années 50. Pour chaque voiture, Bombardier doit y ajouter deux élévateurs pour fauteuils roulants, deux espaces accessibles avec dispositifs d’ancrage, des écrans d’affichage et une toilette accessible. Cette modernisation des wagons prévoit aussi l’installation des dispositifs pour le Wi-Fi, l’amélioration du design intérieur des voitures, une mise à niveau mécanique, des systèmes de chauffage et diverses composantes électriques.

Le travail, qui doit débuter bientôt, assurera du travail pour 80 à 100 personnes au plus fort du contrat en 2019. La livraison des voitures doit se faire pour 2020. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Mario Guignard estime qu’une centaine d’emplois pourraient être sauvés sur les 300 mises à pied initialement prévues à l’automne 2018, en lien avec la fin prochaine du contrat de renouvellement des voitures du métro de Montréal. « On est heureux de l’annonce d’aujourd’hui, mais on attend toujours la visite de Philippe Couillard », d’ajouter Mario Guignard, qui espère toujours une nouvelle commande de voitures Azur par la STM.