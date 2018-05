La version 2.0 du CHOX-FM pourrait surprendre

Crédit photo : K. Cataford

Un vent de changement a également soufflé sur La Pocatière durant la saison morte. Le départ de quelques vétérans laisse le champ libre à la venue de plusieurs nouveaux joueurs talentueux qui auront la mission de mener le CHOX-FM vers les plus hauts sommets de la Ligue de baseball Puribec.

Tous les analystes s’entendent pour dire que le CHOX-FM sera une puissance du circuit dans les prochaines années. Déjà cette saison, les amateurs auront un aperçu de tout le talent qui va émerger du Kamouraska avec l’ajout dans la formation de Thomy Lévesque, Cédric Lizotte et Thomas Hudon qui évolueront comme joueurs affiliés. De plus, le CHOX-FM pourra miser sur Michaël Lavoie, anciennement de la formation de Matane. Quelques joueurs originaires de la région de Montmagny viendront prêter main-forte à l’équipe. Ainsi, Dave Rémillard et Jason Blais deux joueurs ayant évolué dans le sénior BB de Québec feront leurs débuts avec La Pocatière cette saison, tout comme Anthony et Jérémy Beaulieu, des frères jumeaux âgés de 18 ans seulement.

Les vétérans

Le nouvel instructeur-chef du CHOX-FM, Martin Guérette pourra compter sur le retour de plusieurs vétérans alors que Martin Bossé, Rémi Lévesque, Maxime Savoie, David Bouchard, Mario Lavoie et Antoine Bernier ont confirmé leurs présences. Toutefois, l’équipe devra composer avec l’absence de Philippe Langlois, Eric Miville et Benoît Pelletier qui ont grandement contribué au succès de la formation dans les années 2000.

Dans une ligue qui aura une belle parité cette année, le CHOX-FM pourrait surprendre avec l’éclosion des nouveaux joueurs. « Maintenant que l’organisation compte sur une structure administrative solide, nous voulons améliorer notre rendement sur le terrain. Nous croyons être en mesure de finir la saison avec une fiche positive en haut de 500 », affirme le directeur général Simon Ouellet. Le CHOX-FM disputera son premier match ce dimanche 20 mai dès 14h en rendant visite aux Braves Batitech du Témiscouata. Rappelons que l’an dernier, La Pocatière a terminé la saison avec une fiche de 13 victoires et 11 défaites au 4e rang du circuit.