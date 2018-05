Versée de tendresse à La Pocatière

Crédit photo : Michèle Pelletier

Le comité d’exposition de La Pocatière invite la population au vernissage de l’exposition « Versée de tendresse » de l’aquarelliste Michèle Pelletier, jeudi 31 mai 2018 à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Tout tourne autour de théières dans cette exposition empreinte de poésie. À noter que l’artiste de Québec peindra sur place les samedis et dimanche avant-midi de 10 h à midi.

Après une carrière dans l’enseignement, Michèle Pelletier s’est donné le droit de peindre à plein temps. Son travail assidu lui a valu d’être élue membre signataire de la Société canadienne d’Aquarelle en 2017. Elle a suivi des ateliers de formation auprès d’aquarellistes chevronnés et son inspiration lui vient autant de ses lectures, de ses voyages et des gens qu’elle rencontre.

Venez écouter se raconter Mme Pelletier lors de son vernissage le jeudi 31 mai prochain entre 17 h et 19 h à la salle Gérard-Dallaire. Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 2 juillet 2018. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudi soir de 19 h à 21 h et les samedis et dimanche avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre.