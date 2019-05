Crédit photo : Facebook

Manquant de relève du personnel en cuisine, les propriétaires du Resto Pub Le Saint-Pascal ont longuement mûri leur décision de continuer d’opérer le restaurant 5 jours sur 7 plutôt que 7 jours sur 7.

Les propriétaires y ont pensé pendant plusieurs mois et pour « assurer la pérennité du personnel », ils ont décidé de fermer les lundis et mardis. Si l’achalandage était relativement intéressant, faire travailler les gens en cuisine pratiquement 7 jours sur 7 devenait difficile. « Le but est de donner un horaire plus normal, plus humain. Les gens savent qu’on est calibrés pour travailler cinq jours, se reposer deux jours », indiquait Patrick Bergeron.

Il en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux et les commentaires ont été très positifs, les gens saluant cette décision qui respecte le personnel. « On apprécie la compréhension du public », ajoutait M. Bergeron.

Le nouvel horaire est en fonction dès maintenant.