Vers un règlement uniforme au Kamouraska pour le cannabis

La légalisation du cannabis le 17 octobre amène les municipalités à prendre des décisions sur les règlements à mettre en place pour consommer le cannabis sur le territoire.

La MRC de Kamouraska avait déjà le mandat d’uniformiser les règlements municipaux que doivent appliquer les policiers de la Sûreté du Québec, entre autres en ce qui concerne la nuisance. Un mandat a donc été donné à un comité pour faire de même avec la consommation légale du cannabis.

«L’idée est d’avoir la même réglementation pour faciliter le travail de la Sûreté du Québec», résume le préfet Yvon Soucy.

Plusieurs villes ailleurs au Québec ont décidé de faire un mélange des règlements sur la cigarette et sur l’alcool pour ce qui est du cannabis. En certains endroits comme Québec et Rivière-du-Loup, il est donc interdit de fumer le cannabis comme il est interdit de fumer la cigarette à neuf mètres de plusieurs bâtiments ou sur les terrasses et les parcs, par exemple. En ajoutant le règlement sur l’alcool, il est aussi interdit de fumer un joint de cannabis en marchant sur la rue.

En attendant que le règlement soit officiel pour le Kamouraska, la majorité des municipalités de notre région se collent sur le règlement sur le tabac.

«Pour le moment à La Pocatière, l’orientation est d’interdire la consommation de cannabis dans les mêmes espaces que pour l’interdiction pour le tabac. Cependant, la MRC travaille à l’élaboration d’un règlement uniforme sur ce sujet pour toutes les municipalités du Kamouraska. Cette réglementation devrait être disponible d’ici la fin de l’année», a indiqué Louise Lacoursière des communications de la ville de La Pocatière.

À L’Islet, on dit se référer au règlement provincial sur la question. La loi provinciale se base essentiellement sur la réglementation entourant le tabac.