Véronique Malo à Rivière-Ouelle

Vrille art actuel invite l’artiste Véronique Malo à investir la Chapelle du quai à Rivière-Ouelle lors d’une résidence d’artiste.

Intitulé Les heurts (Le point de vue de l’eau) le projet de création de l’artiste multidisciplinaire Véronique Malo se réalisera sous forme de résidence à la Chapelle du quai à Rivière-Ouelle. Le vernissage s’y tiendra le samedi 23 juin à 13 h 00. L’exposition s’y poursuivra jusqu’au mercredi 5 septembre. (Voir les heures d’ouverture : http://riviereouelle.ca/chapelle).

Active dans les régions de Lanaudière et Montréal, Véronique Malo est une artiste multidisciplinaire qui travaille principalement la photographie, la vidéo et l’installation. À l’aide de la recherche archivistique, la collecte sonore, la prise de vue et les processus photographiques alternatifs, le travail de l’artiste aborde la poésie des gestes et leur impact dans leur environnement et propose une étude sensible du vivant. Vrille investit le patrimoine religieux et maritime local : le presbytère servira de résidence et d’atelier à l’artiste invitée et l’environnement immédiat devient la source d’inspiration de l’artiste.