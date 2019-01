Vernissage pour « Ben oui… pas de pinceaux »

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition « Ben oui… pas de pinceaux » de Serge Démétrius Dubé, dans le Grand foyer, du 11 janvier au 3 avril 2019.

Depuis 1983, Serge Dubé peint avec différents médiums incluant la peinture à l’eau, la peinture à l’huile et l’acrylique. Il a travaillé avec de grands peintres comme Jean-Paul Riopelle, Marcelle Bolduc, Luigi Tiengo, Paul Ygartua et bien d’autres. Il a consacré sa vie à l’exploration de la 4e dimension et il offre aux spectateurs une nouvelle expérience en utilisant la couleur, le mouvement et la créativité.

Vous êtes conviés au vernissage qui se tiendra le 11 janvier à 17 h pour admirer les œuvres de cet artiste basé en Colombie-Britannique, mais qui vient dans la région et qui est représenté dans plusieurs grandes galeries à travers le monde.