Un verger pour poursuivre le virage écoéducatif d’Arbre-Évolution

Crédit photo : Liana Mikah (Unsplash.com)

Après les ateliers Le Semoir lancés récemment, la coopérative Arbre-Évolution poursuivra bientôt sa mission écoéducative en développant un autre projet destiné au milieu scolaire. Ce dernier, qui implique un verger situé à Sainte-Louise, doit commencer à prendre forme au courant du printemps.

Le verger en question est situé sur une terre au sud-ouest de Sainte-Louise, non loin de Saint-Damase d’indiquer Simon Côté, coordonnateur de la coopérative. « On parle d’un terrain de 14 ha, où seulement 4 ha sont occupés. On a signé un bail avec option d’achat sur 10 ans », précise-t-il.

« Ça nous permettrait de tenir des ateliers où des notions concrètes seraient enseignées aux élèves, comme la nature des sols, la mise en terre de végétaux, l’entretien des arbres, la récolte des fruits, leur transformation ou leur mise en marché, etc. » – Simon Côté

Les 10 ha supplémentaires, défrichés, mais non cultivés, sont ceux qu’Arbre-Évolution désire mettre à la disposition des élèves. L’objectif est d’y tenir des ateliers écoéducatifs pour les écoles primaires de la Côte-du-Sud. Ceux-ci seraient au nombre de cinq par année, dont deux se dérouleraient au verger proprement dit, sur une période de trois ans. « Ça nous permettrait de tenir des ateliers où des notions concrètes seraient enseignées aux élèves, comme la nature des sols, la mise en terre de végétaux, l’entretien des arbres, la récolte des fruits, leur transformation ou leur mise en marché, etc. », d’expliquer Simon Côté.

Jusqu’à maintenant, le projet a pu bénéficier de différentes aides financières en provenance du Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet, de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et de Linéaire Design. À terme, Arbre-Évolution vise à ce que le verger s’autofinance par le biais de la vente de fruits et de l’autocueillette qui seront offertes au grand public durant l’automne, même s’il ne s’agit pas là de l’objectif principal du projet.

Début des travaux

Dès ce printemps, Arbre-Évolution compte débuter le travail sur la parcelle de 10 ha qui doit servir au projet écoéducatif. Une coordonnatrice a d’ailleurs été embauchée, de confirmer Simon Côté, et un bâtiment agricole doit être construit dans le cadre de cette première phase de réalisation du projet.

La seconde phase doit avoir dès l’automne. Elle consiste à tâter le terrain auprès des commissions scolaires du territoire pour faire connaître l’approche éducative des ateliers et inviter les classes à y participer.