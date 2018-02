Vente de la chapelle et du presbytère du Lac Trois-Saumons

Crédit photo : Courtoisie

Les Camps Odyssée, qui opèrent les camps Trois-Saumons et Minogami, ainsi que des camps de jour dans la région de Québec, viennent de se porter acquéreurs de la chapelle et du presbytère du Lac Trois-Saumons.

Le contrat de vente a été signé le lundi 29 janvier dernier par l’administrateur apostolique du diocèse, Mgr Yvon Joseph Moreau, le président du Conseil d’administration des Camps Odyssée, M. François Rouleau ainsi que le directeur général de l’entreprise, M. Gabriel Bigaouette. Assistait aussi à cette séance de signature, M. Denis Robichaud, ex-président de l’Assemblée de la desserte du Lac Trois-Saumons. Le tout s’est déroulé sous le regard attentif du notaire Michel Maltais et de l’économe du diocèse, Me Yvan Thériault.

Selon les termes de l’entente, les Camps Odyssée acquièrent la propriété pour l’équivalent de 10 % de la valeur municipale. Le produit de cette vente est destiné au Fonds d’aide aux fabriques du diocèse. Notons aussi que les Camps Odyssée se sont engagés à conserver une vocation communautaire à ce site.

Les pourparlers qui ont conduit à cette transaction se sont amorcés en octobre 2015. Pour leur part, les paroissiens de la desserte se sont dits favorables à cette transaction à l’occasion d’une assemblée qui s’est tenue le 31 juillet 2016. Cet acquiescement de la part des résidents a permis au dossier de cheminer jusqu’à sa conclusion finale.

En paraphant le contrat, l’évêque émérite et administrateur apostolique du diocèse, Mgr Yvon Joseph Moreau s’est réjoui du fait que cette propriété conservera une vocation communautaire qui profitera au plus grand nombre de citoyens possible.