Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 11 février prochain, tous les diocésains et diocésaines sont attendus à la cathédrale de Sainte-Anne pour le grand rassemblement au cours duquel nous pourrons exprimer notre reconnaissance à Mgr Yvon Joseph Moreau pour les neuf belles années qu’il a données à notre Église.

Débutant à 14 heures, cette activité comportera trois parties. Puisque Mgr Moreau a toujours placé son ministère épiscopal sous l’éclairage de la Parole de Dieu, il était approprié que, dans un premier temps, cette Parole soit proclamée par des représentants des équipes missionnaires. Après chacune de ces interventions, la soprano Peggy Bélanger interprétera des pièces du grand répertoire classique si cher à Mgr Moreau.

En second lieu, on présentera à notre évêque émérite des objets symboliques qui mettront en lumière certains aspects de sa mission en terre de Sainte-Anne. Tous ceux et celles qui prendront la parole termineront leur intervention en disant « Merci Mgr Moreau pour… ». Quelques baptisés présents seront aussi invités à rappeler certains souvenirs qu’ils garderont de Mgr Moreau et à lui exprimer leur reconnaissance.

La troisième partie de ce rassemblement sera l’occasion d’exprimer des souhaits à celui qui nous quittera bientôt. Bien sûr, Mgr Moreau aura aussi l’occasion de nous dire quelques mots. Après quoi, nous pourrons ensuite proclamer la « Prière à Saint-Joseph » que Mgr Moreau a composée. Le tout se terminera par le partage d’un goûter fraternel.