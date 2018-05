Venez chanter de la pop colorée avec Alex Nevsky

Crédit photo : Courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky débarque avec son troisième spectacle solo Nos Eldorados, vendredi 1er juin 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Armé de son synthétiseur et de ses musiciens, cet artiste vitaminé livrera ses entraînants succès maintes fois entendus à la radio comme On leur a fait croire, Les coloriés, Polaroïd, ou son plus récent, Amour immodéré. Préparez-vous à chanter avec lui des « Pa pa pa », des « Oh oh oh » ainsi qu’à danser lors de ce spectacle plein de soleil.

Achetez vos billets pour la saison 2018-2019 à compter du samedi 2 juin 9 h au bureau des Arts de la scène de Montmagny, par téléphone au 1 866 641-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.