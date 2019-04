Vendre aux restaurateurs de retour à l’ITA

Crédit photo : Courtoisie

Devant le succès remporté auprès des restaurateurs par sa formation spécialisée en mise en marché des produits agricoles et artisanaux, l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) réitère son offre aux producteurs et aux transformateurs québécois. Le célèbre chef Jean Soulard présentera à nouveau le cours « Vendre aux restaurateurs » le 8 mai prochain à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Les participants apprendront à cernerles besoins et les attentes des restaurateurs afin d’élaborer leur stratégie d’approche et de présentation de produits. M. Soulard partagera avec les candidats sa précieuse expérience dans les relations avec les fournisseurs.

Plus précisément, le cours d’une durée de six heures permettra aux producteurs et transformateurs artisanaux : Les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire ou trouver plus d’information sur cette activité dans le site Web du service de la formation continue de l’ITA, au ita.qc.ca/formationcontinue, en utilisant le chemin d’accès suivant : « Nos formations > Agricoles > Mise en marché ».