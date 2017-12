Des veillées dans les maisons de Saint-Joseph tout le mois de décembre

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Les citoyens de Saint-Joseph-de-Kamouraska ont eu la bonne idée d’organiser des veillées de l’avent du 1er au 23 décembre pour accueillir leurs voisins, qu’ils les connaissent ou non, histoire d’apprendre à mieux se connaître.

Une quarantaine de personnes, soit 10 % de la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, se sont réunies entre autres jeudi dernier chez Frédéric Toner, un des aînés du village.

L’idée provient de Cindy Garneau, arrivée à Saint-Joseph en 2015, qui s’est elle-même inspirée d’une artiste montréalaise, Patsy Van Roost, qui fait de même dans un quartier de Montréal.

L’idée est de faire les veillées de façon très simple : aucun repas, pas besoin de faire le grand ménage, les gens apportent leur boisson s’ils le veulent et la veillée dure de 18 h 30 à 19 h 30.

Le soir de notre passage, la musique était à l’honneur avec guitare, violon, percussions et cuillères.

Assister à ces soirées a plongé madame Yvette Lapointe dans ses souvenirs. « Ça nous ramène à nos partys de famille dans le temps, chez nos tantes et nos oncles, avec nos cousins et cousines. C’est un avant-goût du temps des fêtes, c’est tellement une bonne idée », raconte-t-elle, avant d’aller faire sourire les plus petits et d’entreprendre une gigue bras dessus bras dessous avec un voisin.

Claire Moreau Soucy pour sa part s’est d’abord dite extrêmement mal à l’aise lorsqu’elle a assisté à sa première veillée. « Frédéric et moi étions les deux seules personnes âgées. Je ne me sentais pas à ma place, mais, finalement, quel accueil! Cette soirée-là a été extraordinaire. » Selon elle, les liens qui se sont créés avec ses voisins ne se seraient pas tissés autrement que par ces soirées.

Linda Béland habite Saint-Joseph-de-Kamouraska depuis trois ans, mais travaille à l’extérieur. Les veillées lui permettent de rencontrer ses voisins. « Je ne connaissais pas beaucoup de gens, juste quelques-uns. Quand l’idée a été lancée, je me suis dit, ça y est, c’est ma chance », a-t-elle dit.

Un levier pour dynamiser le village

Si le village de Saint-Joseph-de-Kamouraska est dynamique et compte beaucoup de jeunes familles, des services manquent, comme un dépanneur. Ces veillées pourraient représenter un levier pour y remédier.

Le village d’environ 400 âmes a toujours un comptoir postal, une bibliothèque municipale et un service de garde communautaire, mais n’a plus de point de service de la caisse populaire ni de dépanneur, de bar ou de café.

En tenant des veillées de l’avent, la vie au village devient rapidement un sujet de conversation. Selon plusieurs, c’est à en parler que des étincelles peuvent survenir et des projets peuvent naître de ces discussions.

« Notre village est dévitalisé, mais il y a plein de jeunes familles. À force de se rencontrer comme ça, ça va permettre à des jeunes familles de se dire “hey, est-ce qu’on se part un dépanneur ou un café ?“ », espère François Gerardin.

Une fois le blitz de veillées terminées, tous ont prévu tenir d’autres rencontres ou s’inviter à souper. Les bonnes idées lancées durant les veillées de l’avent pourraient mener à des actions concrètes. « J’aimerais que des projets naissent de ça, à force d’en jaser entre nous autres », dit Cindy Garneau.

La mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy St-Pierre, applaudit le fait que ses citoyens ouvrent les portes de leurs maisons. « On est tellement fiers, les conseillers et moi. On est un petit village très jeune, mais ça va resserrer les liens. Ça va rendre les gens encore plus chaleureux entre eux et créer une belle énergie », a dit la mairesse.