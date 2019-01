Des vedettes internationales bientôt à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Deux artistes de réputation internationale seront bientôt de passage à Montmagny. Ces sommités dans leur genre respectif, soit le blues et la chanson française, auront l’occasion de livrer leurs plus grands succès en carrière en toute intimité.

Le Canadien d’adoption Harry Manx marie musique classique indienne et blues du sud des États-Unis. Cet instrumentiste polyvalent manie sitar, banjo, harmonica, guitare lap steel avec un bonheur communicatif. Ne ratez pas son spectacle intimiste le samedi 2 février 20h à la salle Promutuel Assurance.

Par ailleurs, cumulant plus de 50 ans de carrière, le célèbre chanteur Michel Fugain invite cette fois son public à La Causerie Musicale, un spectacle des plus intime, interactif et divertissant. Montmagny figure parmi les villes figurant sur sa tournée québécoise. À voir le dimanche 3 février 15h à la salle Edwin-Bélanger.

Procurez-vous vos billets sans tarder au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 ou en ligne au www.adls.ca.