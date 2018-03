Des valeurs sûres au mois de mars

Crédit photo : Courtoisie

Des valeurs sûres sont à l’agenda au mois de mars pour les Arts de la Scène de Montmagny, avec l’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski, le duo comique Dominic et Martin ainsi que la tournée Nos Incontournables.

Depuis 25 ans, Dominic et Martin partagent une grande complicité sur scène soir après soir. Leur nouveau spectacle ne fait pas exception! C’est avec simplicité et sans artifices que le duo livre ses savoureuses réflexions en autant de gags, comme celui-ci : « S’il est interdit de tester du maquillage sur des animaux, ça devrait être interdit de tester des recettes sur des amis. » Ou encore, celui-là : « Les vegans, c’est l’état islamique du manger! » Avec Juste Dominic et Martin, les humoristes chevronnés repoussent les limites de leur essence en exploitant à fond leur chimie naturelle et leur folie contagieuse. Une ode au stand-up qui vise juste… en aspirant juste à vous faire rire le samedi 24 mars 20 h à la salle Edwin Bélanger.

La tournée Nos Incontournables réunit sur scène des artistes établis et adorés du public, qui reprennent avec leurs propres couleurs les succès de Sweet People et Roger Whittaker, deux incontournables des années 70. Ne ratez pas ce spectacle unique mettant en vedette Mario Pelchat, Natasha St-Pier, Paul Daraîche, Laurence Jalbert, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin et Cindy Daniel le dimanche 25 mars 20 h à la salle Edwin-Bélanger. Vous y entendrez entre autres Les violons d’Acadie, Un éléphant sur mon balcon, River Blue, Une rose pour Isabelle, Mon pays bleu, Ce n’est qu’un rêve, Maria Dolores et plusieurs autres… Souvenirs et émotions garantis!