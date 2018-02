Univers Emploi reçoit le Prix Leadership 2018

Crédit photo : Courtoisie

AXTRA, l’Alliance des centres -conseils en emploi, a souligné l’expertise et le savoir-faire de ses organismes membres à l’occasion de l’édition 2018 de son Gala Méritas, le 21 février dernier. Quatre lauréats ont été récompensés pour leur contribution au développement de l’employabilité au Québec, dans le cadre du colloque QUARIERA, qui réunit plus de 300 professionnels du secteur.

L’organisme Univers Emploi de Rivière-du-Loup a remporté le Prix Leadership pour souligner la qualité et les retombées positives de sa récente fusion. En effet, comme le dit Henri Ford, « se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Univers Emploi est donc issu de la fusion de quatre organismes, afin de permettre aux clients de bénéficier du potentiel de compétences diversifiées des intervenants et de l’optimisation des ressources regroupées. Bien ancré dans la région du Bas-Saint-Laurent, ce centre-conseil offre des services à plus de 2 000 chercheurs d’emploi annuellement.

Le Méritas Leadership d’AXTRA est remis à un centre-conseil en emploi qui a démontré des qualités exceptionnelles de leadership, ce qui peut se traduire par la mise en place d’un projet porteur en lien notamment avec la gestion des ressources humaines, le développement des politiques sociales, le réseautage ou le partenariat. Selon M. Gino Albert, directeur général de l’organisme, « le prix obtenu lors de ce méritas est une belle reconnaissance pour l’équipe qui s’est investie dans toutes les transformations qui ont été nécessaires et est particulièrement apprécié du fait qu’elle est octroyée par nos pairs ».

Desservant les MRC de Rivière-du-Loup, Les Basques, de Kamouraska et de Témiscouata, Univers Emploi déploie une offre de plus de 30 services aux personnes ayant besoin d’assistance pour s’orienter quant à leur choix professionnel, développer leur employabilité, trouver, intégrer ou réintégrer un emploi, se maintenir en emploi ou développer ses qualités en entrepreneuriat, avec la contribution financière du gouvernement du Québec.

Dans la foulée, l’organisme offre également aux entreprises du soutien ainsi que des services diversifiés en gestion des ressources humaines, en développement des compétences et en développement organisationnel, de manière à favoriser le développement de l’employabilité, le recrutement, l’intégration, la réintégration ou le maintien en emploi.