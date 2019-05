Une superbe 5eédition pour La Course Familiale GYM-Action

Crédit photo : Catherine Chouinard Photographie

Avec une température idéale le samedi 25 mai dernier, plus de 97 coureurs ont pris part aux départs des six épreuves de la 5e édition de La Course Familiale GYM-Action, en présence de la marraine de l’événement, Mme Valérie Miville, Infirmière praticienne.

Chacun des participants des épreuves jeunesse est reparti à la maison avec une médaille commanditée par Affûtage et Foresterie JL inc et la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres. Les trois meilleurs temps (homme-femme) des épreuves du 3 , 5 et 10 km sont pour leur part repartis avec une médaille de bronze, argent ou or.

Marché Tradition Saint-Pamphile a pour sa part veillé à combler l’appétit des petits et des grands participants en commanditant les collations des coureurs. Les producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Nord ont également participé au ravitaillement de nos coureurs en offrant des berlingots de lait au chocolat.

Cette année encore, La Course Familiale GYM-Action et le Comité Famille de Saint-Pamphile s’étaient réunis pour offrir une journée complète d’activité. Le jumelage des deux événements fut une belle réussite en tous points selon les commentaires des participants.

C’est donc rendez-vous l’an prochain pour la 6e édition, en mai 2020.