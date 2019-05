Une première soirée reconnaissance soulignant le bénévolat

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de Saint-Germain a tenu à souligner pour une première fois dans le cadre d’une activité spéciale, l’importante implication bénévole de ses citoyens. Avec la tenue des fêtes du 125e qui ont eu lieu en juin 2018, l’occasion était propice pour organiser un 5 à 7 soulignant l’apport exceptionnel de ces derniers, contribuant ainsi au dynamisme de la municipalité.

En très grand nombre, les gens de la communauté ont répondu à l’invitation lancée par la municipalité, alors que près d’une centaine de citoyens bénévoles se sont rassemblés à la salle municipale. À leur arrivée, chacun a reçu en cadeau un verre à vin gravé de la mention « merci. » La municipalité tenait à offrir un objet significatif, permettant de remercier personnellement les gens de leur implication.

« Vous êtes une inspiration au quotidien! Par votre générosité et votre solidarité, vous avez un impact réel sur notre vie communautaire. Chaque bénévole apporte à notre communauté quelque chose d’unique et de précieux de par son expérience, sa personnalité et son parcours de vie », de mentionner le maire de la municipalité de Saint-Germain, M. Daniel Laplante, alors qu’il prenait la parole devant l’assemblée.

Au terme de la soirée, qui aux dires de plusieurs fut un succès, la municipalité de Saint-Germain a fait tirer quatre billets pour des représentations du spectacle Naval, présenté par le Cirque de la Pointe-Sèche au cours de l’été. Les gagnants sont Mme Linda Bérubé, Mme Gilberte Ouellet-Moreau, M. Michel Turgeon et Mme Michelle Laplante. L’ensemble de ces prix est d’une valeur totale de 268 $.

En terminant, mentionnons que la représentante du député Bernard Généreux, Mme Annie Francoeur, était présente ainsi que M. Christian Picard pour la députée et ministre Marie-Eve Proulx et M. Jean Dallaire préfet suppléant de la MRC de Kamouraska.