Le samedi 11 novembre dernier, 19 nouveaux lecteurs ont été accueillis à la bibliothèque de Sainte-Hélène-de-Kamouraska dans le cadre de l’activité « Une naissance, un livre ».

C’est donc 19 enfants de la municipalité, qui compte 882 habitants, qui ont reçu une trousse de bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de Naître et grandir et un dépliant de stimulation du langage de la collection Placote.

La municipalité a aussi voulu ajouter ses couleurs au cadeau en y ajoutant un chèque-cadeau de vingt-cinq dollars, échangeable dans les commerces de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. « C’est aussi une façon de leur souhaiter la bienvenue dans notre magnifique municipalité et de leur donner le goût de la lecture », de mentionner madame Louise Hémond, mairesse.