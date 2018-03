Une mobilisation pour la ruralité

La coalition Solidarité rurale du Québec a lancé une mobilisation québécoise, «Tous ruraux», dans le but de rétablir les ponts entre urbains et ruraux pour qu’ils comprennent leur interdépendance.

«C’est un enjeu qui ne concerne pas que les ruraux», estime Marcel Groleau, président de Solidarité rurale du Québec. «Les gens ne sont pas conscients de l’interdépendance entre les deux», croit-il.

Le groupe, accompagné de «messagers» du mouvement dont Fred Pellerin, Ricardo Larrivée et Laure Waridel, en a profité pour faire un portrait de l’évolution de la ruralité québécoise. On veut montrer que le taux d’emploi est élevé et le taux de chômage est bas dans le monde rural aussi. On constate aussi un engouement pour la ruralité, mais autour des villes, puisqu’on calcule que les régions éloignées connaissent une décroissance de leur population.

Il est aussi question de liens entre les ruraux et les urbains, notamment pour ce qui est de la production agricole. Cette sortie mènera à un grand rassemblement le 23 mai à Québec où seront proposées des solutions pour que le monde rural se porte mieux et les partis politiques seront invités à se prononcer. «L’identification des enjeux doit mener au maintien et au développement d’une qualité de vie et de services nécessaires à l’émancipation des générations futures en milieu rural», dit monsieur Groleau.

Sur Internet, un test sur la ruralité circule et le mot-clic Tousruraux est apparu sur les réseaux sociaux.