Une garderie clé en main en vente à Mont-Carmel

Une campagne de communication est en cours pour offrir à des gens intéressés le rachat d’une garderie clé en main à Mont-Carmel. Il s’agit d’une tentative pour sauver le seul service de garde en milieu familial de la municipalité.

Mme Pierrette Jalbert, qui garde neuf enfants et qui compte une liste d’attente, déménagera pour des projets personnels, mais souhaite qu’il y ait une continuité. La garderie clé en main est donc offerte dans son ensemble : les places comblées, la résidence au village, les installations et même les jouets. Appuyé par la municipalité de Mont-Carmel et lancé par Visages régionaux, un appel de candidatures pour trouver une relève débute tout juste et durera six mois.

« Mme Jalbert ne veut pas partir en laissant un vide. C’est super important pour elle qu’il y ait des solutions qui soient mises en place », indique Marie-Ève Michaudville, gestion de projet et consultation publique pour Visages régionaux.

Mont-Carmel compte environ 50 enfants de 0 à 5 ans. La majorité se fait garder dans des garderies à l’extérieur du village, dans des garderies privées ou à ce service de garde, selon Visages régionaux. L’enjeu est donc très important pour Mont-Carmel.

« En parallèle de la campagne de communication pour trouver une relève, la Municipalité nous a engagés pour faire une étude de faisabilité pour un projet de type coopérative ou OBNL, dans le but de créer d’autres places en plus. Oui, il y a le milieu familial, mais il y a une très grande demande. Les gens de la Municipalité se sont donc dit : “Oui, on va trouver une relève à Pierrette, c’est le numéro un, mais après ça, pourquoi ne pas réfléchir à un nouveau lieu en place” », conclut Mme Michaudville.