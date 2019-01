Une fourgonnette pour la collectivité

Crédit photo : Courtoisie

Grâce au fond de développement des territoires (FDT) de la MRC de L’Islet, en partenariat avec l’organisme Soupe au Bouton, la CDC ICI Montmagny-L’Islet a acquis un véhicule utilitaire pour le projet de la Fourgonnette de la sécurité alimentaire.

Depuis quelques mois déjà, cette fourgonnette effectue des cueillettes de denrées auprès des épiceries et producteurs de la région, et des livraisons dans des points de chute pour le maintien à domicile afin que l’organisme Soupe au bouton puisse répondre aux demandes sur l’ensemble du territoire. « C’est très utile, pratique pour le transport des denrées, et surtout il y a assez de place pour toutes les boîtes », de dire une bénévole de l’organisme qui effectue régulièrement la tournée de cueillette. Le projet a aussi permis d’acquérir des équipements de congélation.

En plus de servir pour la sécurité alimentaire, ce véhicule est aussi mis à la disposition des autres organismes communautaires membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, et ce, dans le but de favoriser le développement régional et l’entraide collective. À ce jour, le véhicule effectue des cueillettes et des livraisons de denrées 4 fois par semaine et plusieurs organismes ont déjà utilisé la fourgonnette pour leurs activités à travers le territoire de la MRC.