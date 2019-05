Une consultation citoyenne réussie

Crédit photo : Courtoisie

Les citoyens, les commerçants, les industriels et les organismes pocatois ont répondu présents lors de la consultation citoyenne tenue mardi dernier, le 30 avril, à la salle Desjardins du Centre Bombardier.

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes afin de discuter du développement de la Ville de La Pocatière sous divers aspects. D’abord organisée dans le cadre du travail effectué par l’Atelier Urbain qui procède à la refonte du plan d’urbanisme, cette consultation a toutefois été bonifiée grâce à la démarche Municipalité amie des aînés et à la révision de la Politique familiale.

Les thématiques abordées, les milieux de vie, le développement économique, les milieux naturels et l’environnement, la mobilité et le transport, la 4e Avenue, de même que l’implication et la mobilisation citoyenne ont permis aux participants de partager leurs idées, leurs expériences et leurs attentes concernant le développement de leur Ville.

M. Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière a souligné l’importance pour les élus d’entendre les citoyens sur les besoins actuels et futurs par rapport aux différentes thématiques qui ont été traitées, puisque ces discussions permettront aux élus d’orienter leurs actions et leurs décisions dans ces importants dossiers.

Toutes les informations partagées lors de cette consultation citoyenne seront rassemblées et analysées afin de travailler sur les différents plans, politiques et règlements dont les versions préliminaires seront présentées à l’automne 2019 pour des procédures d’adoption et de lancement, au début de l’année 2020.