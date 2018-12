Une communauté exceptionnelle

Crédit photo : Courtoisie

La Gang d’impliquéEs de l’organisme Soupe au Bouton (CDC-ICI Montmagny-L’Islet) est particulièrement fière du travail d’équipe cette année. Ainsi, c’est plus de 100 paniers de Noël qui ont été distribués afin d’assurer un beau temps des fêtes à ces ménages.

Les paniers comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables apportant ainsi un peu de joie, de répit et une certaine quiétude alimentaire durant les repas du temps des fêtes.

De plus, l’organisme Soupe au Bouton a donné un coup de main à plusieurs autres groupes de bénévoles qui distribuent des paniers de Noël dans leur localité respective, cela un peu partout sur le territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet. « Je suis toujours éblouie par la grande générosité des partenaires, des personnes bénévoles et la remarquable solidarité des citoyens et citoyennes. Nous ne nous attendions pas à une aussi belle mobilisation, c’est vraiment émouvant », a dit Ginette Desbiens, présidente de Soupe au Bouton.