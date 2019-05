Une collaboration à six municipalités pour la sécurité civile

Crédit photo : Maxime Paradis

Les municipalités regroupées au sein du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal s’unissent pour élaborer un plan d’intervention en sécurité civile. Signée à Saint-Pascal le 8 mai en matinée, cette nouvelle entente doit conduire à la réalisation de plans pour chacune des municipalités.

Les municipalités concernées sont celles de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Philippe-de-Néri. Toutes sont soumises à la nouvelle loi sur la sécurité civile entrée en vigueur l’été dernier à l’échelle provinciale et qui oblige les municipalités à consigner à l’intérieur d’un plan de sécurité civile des procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux visant à protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Le tout doit être livré avant le 9 novembre prochain.

Afin de respecter ce court échéancier et dans le but de minimiser les coûts de la démarche, les six municipalités énumérées précédemment ont choisi de se regrouper question de bien répondre aux exigences du règlement et d’uniformiser les plans de sécurité civile. Elles espèrent que cela permettra également de faciliter les interventions en cas de sinistre sur leur territoire. « Chaque municipalité avait droit à une aide financière gouvernementale de 16 500 $ dont chacune d’entre nous s’est prévalue pour rendre à terme le projet », d’indiquer Jean Langelier, directeur général de la Ville de Saint-Pascal.

Un coordonnateur et un technicien en mesure d’urgence ont été embauchés pour accompagner les municipalités dans leurs tâches. « Ce n’est pas tout le monde qui est au même niveau à l’heure actuelle, mais l’échéancier demeure tout de même réaliste », d’indiquer le coordonnateur en question, Robert Bérubé, qui veillait anciennement à la coordination des mesures d’urgence dans l’ancien CSSS de Kamouraska. Néanmoins, M. Bérubé mentionne qu’une bonne partie du travail a déjà été réalisé par la Ville de Saint-Pascal et que celui-ci doit servir de base à l’élaboration de tous les plans de sécurité civile des municipalités liées à cette entente.

De son côté, le technicien en mesure d’urgence doit colliger toutes les données relatives aux différents plans d’intervention dans un outil informatique dédié à la sécurité civile. « L’information sera aussi accessible dans un document papier à la disposition de chacune des municipalités, mais elle sera aussi disponible sur support informatique afin d’être accessible partout, à tout moment, permettant un temps d’intervention optimal », de conclure Robert Bérubé, qui veillera à l’avancement des travaux afin que le plan complet soit livré avant la date limite.